Schalke promoveert na één seizoen in tweede klasse opnieuw naar de Bundesliga

Schalke 04 komt volgend seizoen opnieuw uit in de Bundesliga. De Duitse traditieclub won op de voorlaatste speeldag van de Tweede Bundesliga met 3-2 van St. Pauli en verzekerde zich zo van promotie.

Het zag er nochtans lange tijd niet goed uit voor de Königsblauen, in het verleden goed voor zeven landstitels in Duitsland. Igor Matanovic zette de bezoekers binnen zeventien minuten op een dubbele voorsprong. Schalke kon pas na rust antwoorden. Twee treffers van Simon Terodde en de winning goal van invaller Rodrigo Zalazer zorgden voor een volksfeest in Gelsenkirchen.

Schalke zakte vorig seizoen na een dramatisch seizoen naar de Duitse tweede klasse. Die andere opvallende degradant toen, Werder Bremen, kan zondag een grote stap zetten naar het tweede rechtstreekse promotieticket. Dan moet het winnen bij het al gedegradeerde Aue. Schalke telt als leider 62 punten. Bremen heeft er, met nog een duel te goed, 57. Ook Hamburg en Darmstadt (beiden 57 punten) zijn nog in de running voor rechtstreekse promotie. (belga)