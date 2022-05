Striptekenaar George Perez, bekend van Marvel en DC Comics, overleden

De Amerikaanse striptekenaar George Perez, bekend van de superheldenstrips van zowel Marvel als DC, is op 67-jarige leeftijd overleden als gevolg van pancreaskanker. Dat heeft zijn entourage zaterdag laten weten.

“George is gisteren vredig thuis overleden, omringd door zijn vrouw (...) en zijn familie”, schreef Constance Eza, een van zijn goede vrienden, op de Facebookpagina van de artiest.

Perez startte in de jaren 1970 zijn carrière bij Marvel Comics, waar hij onder andere mee schreef aan de Avengers en de Fantastic Four. Later werkte hij ook voor concurrent DC Comics, met onder andere de “Young Titans” en de herlancering van “Wonder Woman” als wapenfeiten..

De tekenaar kondigde in 2019 aan met pensioen te gaan wegens gezondheidsproblemen.