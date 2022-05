Voormalig veiligheidschef John Lee aangesteld als nieuwe regeringsleider Hongkong

In het Hongkong is John Lee zondagmiddag (lokale tijd) officieel aangesteld als de nieuwe regeringsleider van de Chinese regio. Lee, die als topman van de veiligheiddienst verantwoordelijk was voor het neerslaan van de prodemocratieprotesten in 2019, volgt Carrie Lam op. Zij besloot eerder om geen tweede mandaat na te streven.