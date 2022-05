“60 doden na Russische luchtaanval op school in Loehansk”

Volgens de gouverneur van Loehansk vond de aanval op de school in Bilohorivka zaterdagmiddag plaats. In het gebouw hadden ongeveer 90 mensen beschutting gezocht tegen het oorlogsgeweld, maar door het bombardement brak er brand uit in de school en stortte het gebouw in. De hulpdiensten konden 30 mensen redden, van wie er zeven gewond zijn geraakt.

De overige 60 mensen die nog onder het puin liggen, zijn waarschijnlijk allemaal overleden, zegt gouverneur Sergej Hajdaj.