Georges-Louis Bouchez (MR) wil nog meer kerncentrales openhouden: “Nog geen rapport gelezen waarin staat dat ze niet alle 7 kunnen openblijven”

De Zondag legde Bouchez op de rooster over de regering, over zijn debat met Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken en vooral over de energiebevoorrading. Bouchez leidt al langer de strijd om méér kernenergie, en dat herhaalde hij ook vandaag.

“Er komen twee gascentrales bij en er blijven twee kerncentrales tien jaar langer open”, zegt de MR-voorzitter. “Meer wilden de groenen niet aanvaarden. Maar wat is er eigenlijk beslist? Dat we de eerste drie dagen van de week een T-shirt aantrekken en de laatste vier dagen een regenvest. Maar wat als het regent op de eerste dag? Dan staan we daar als imbecielen. Dat slaat toch op niets.”

“We mogen niet afhankelijk zijn van gas”, zegt Bouchez. “We moeten daarom twee gigawatt extra vinden. Dat betekent dat er nóg twee kerncentrales langer moeten openblijven, bovenop de twee die al beslist zijn. Dat zijn er dus minstens vier in totaal. En op technisch vlak kan het. Meer zelfs: ik heb nog geen enkel rapport gelezen waarin staat dat ze niet alle zeven langer open kunnen blijven. Maar bon , zo ver wil ik niet gaan.”

De Zondag peilde ook naar de ambities van Bouchez. Wil hij premier worden? “Wat is mijn ambitie in 2024? De verkiezingen winnen en vervolgens een zo blauw mogelijk regeerakkoord opstellen. Als dat lukt, dan zou ik graag zelf de handen uit de mouwen steken. Ik ben voorzitter, hè. Dus natuurlijk wil ik graag ooit premier worden. Een partijvoorzitter die iets anders beweert, is een leugenaar. Ik ben ook voorzitter van voetbalclub Francs Borains. Daar spelen vierhonderd kinderen. Wat denk je dat hun ambitie is? Eeuwig voor ons spelen of ooit de kleuren van Real Madrid dragen? Het is logisch dat iemand ambitie toont.”