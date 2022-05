50ste editie West-Vlaamse Jeugdcup gespeeld onder een stralende zon

Izegem

Moederdag is traditioneel de dag waarop Jeugdcup Het Nieuwsblad in West-Vlaanderen arriveert. Een stralende zon verwelkomt 32 jeugdteams die de afgelopen maanden in hun reeks een plaatsje veroverden voor de provinciale finales in de Skyline-Arena.

De winnaars van deze finales spelen volgende week zondag de interprovinciale wedstrijden tegen de andere winnaars uit de Vlaamse provincies.

Uitslagen

PU17 : SK Roeselare Daisel - RFC Mandel Utd : 0 - 2

PU15 : KSC Blankenberge - RFC Mandel Utd :