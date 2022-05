Verlof tijdens paasvakantie bijna weer op niveau van voor coronacrisis

Tijdens de paasvakantie hebben de Belgische werknemers een pak meer vrije dagen opgenomen dan in dezelfde periode in 2020 en 2021. Dat blijkt zondag uit cijfers van het hr-dienstenbedrijf Acerta. Tussen 4 en 18 april werd 6,89 procent van de werkbare uren opgenomen als vakantie, 57 procent meer in vergelijking met 2021 en 36 procent meer in vergelijking met 2020. Daarmee zitten de cijfers bijna weer op het niveau van voor de coronacrisis.

Acerta baseerde zich op de gegevens van 260.000 werknemers uit de privésector. Dat de werkende Belg gemiddeld 6,89 procent van zijn werkbare uren tijdens de paasvakantie opnam als vakantie, wil zeggen dat hij daarmee slechts 1,5 procent onder de vakantiecijfers van 2019 blijft, het jaar voor de coronacrisis losbarstte.

Uit de cijfers blijkt ook dat een kwart van de werkende Belgen (23 procent) vakantie opnam tijdens de paasvakantie. Dat is opnieuw bijna evenveel als gemiddeld in de paasvakantie voor corona.

“De voorbije twee jaar moesten we rond deze tijd al vaststellen dat werknemers vakantie uitstelden naar later op het jaar. Niet geheel onlogisch, gezien de coronamaatregelen, het feit dat de horeca grotendeels dicht was en reizen ook niet evident”, zegt Marijke Beelen van Acerta Consult. “Het is goed nieuws dat werknemers dit jaar terug meer verlof opnemen vroeg op het jaar. Zowel voor het mentale welzijn als voor de vakantieplanning in bedrijven. De grote vakantie tijdens de zomermaanden komt er sneller aan dan we denken.”

Ze noemt het voor bedrijven belangrijk om nu al eventuele conflicten op het vlak van verlofregeling te traceren en op te lossen.