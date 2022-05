Meer dan 12,3 miljoen Syrische kinderen hebben hulp nodig, zeggen VN

Meer dan 12,3 miljoen Syrische kinderen hebben humanitaire hulp nodig, waarschuwen de Verenigde Naties zondag. Dat is een recordaantal sinds het begin van het conflict in 2011. “Miljoenen kinderen leven nog steeds in angst, onzekerheid en nood in Syrië en zijn buurlanden”, zegt Adel Khodr, de regionale directrice van Unicef voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika, in een verklaring.

Volgens de laatste cijfers van de kinderrechtenorganisatie van de VN hebben meer dan 6,5 miljoen kinderen in Syrië en nog eens bijna 5,8 miljoen Syrische kinderen in de buurlanden nood aan hulp. “Talrijke families hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen”, voegde Khodr toe. “De prijzen van essentiële goederen, waaronder voedsel, rijzen de pan uit, onder meer door de crisis in Oekraïne.”

Unicef betreurt de daling van de internationale financiering en zegt dat het “dit jaar minder dan de helft van noodzakelijke fondsen” heeft ontvangen. De kinderrechtenorganisatie bevestigt “een dringende nood aan twintig miljoen dollar (bijna negentien miljoen euro) voor grensoperaties, het enige reddingsmiddel voor bijna een miljoen kinderen in het noordwesten van Syrië”, waar rebellen de plak zwaaien. Humanitaire hulp bereikt die regio voornamelijk langs de Turkse grens, op grond van een bijzondere VN-machtiging die het mogelijk maakt het regime van Bachar al-Assad te omzeilen.

“De crisis in Syrië is verre van voorbij”, herinnert Unicef de internationale gemeenschap eraan. Sinds 2011 werden al 13.000 kinderen gedood of gewond in het conflict. In de eerste maanden van 2022 alleen ging het om 213 kinderen.