86-jarige Saoedische koning Salman opgenomen in het ziekenhuis voor onderzoek

Koning Salman van Saoedi-Arabië is voor onderzoeken opgenomen in het ziekenhuis. De 86-jarige monarch verblijft in een gespecialiseerd ziekenhuis in de kuststad Djedda, deelt het koninklijk hof zondag volgens het staatspersbureau SPA mee. Het is niet duidelijk aan welke onderzoeken koning Salman precies onderworpen wordt.

Koning Salman kampt al enkele jaren met een kwakkelende gezondheid. In 2017 droeg hij de meeste van zijn bevoegdheden over aan zijn zoon, kroonprins Mohammed bin Salman. Die laatste is de feitelijke heerser van het koninkrijk. Over de gezondheid van koning Salman wordt druk gespeculeerd. De vorst verschijnt steeds minder in het openbaar.

In maart werd de batterij van zijn pacemaker vervangen. In 2020 werd zijn galblaas verwijderd.