Egbert Lachaert: “Wat Open VLD betreft kan btw op gas en elektriciteit 6% blijven tot na volgende winter”

Om de torenhoge energiefacturen te verlichten, geldt een lager btw-tarief. De regering besliste dat dit nog tot 30 september van kracht zou zijn. Egbert Lachaert zei in VTM Nieuws dat wat hem betreft die btw-verlaging naar 6% ook nog tot na komende winter van kracht kan blijven. “De prijs van gas en elektriciteit is zo hoog: in het najaar zal dat niet verbeterd zijn. De fundamentele prijzen kan je niet beïnvloeden. De regering zal niet anders kunnen dan de 6% te verlengen.”

Vooruit denkt zelfs aan een permanent lager tarief. Lachaert wil daar wel over spreken, onder voorwaarden. “Op het einde van de rit moet iemand die tournée générales die worden uitgedeeld wel betalen.” Lachaert wil daarom eerst spreken over de activering van mensen op de arbeidsmarkt.