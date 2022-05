Ambtenaren-klokkenluiders beter beschermd

“Uit onderzoek is gebleken dat misbruiken in organisaties vaak niet worden gemeld uit vrees voor nadelige gevolgen. Daarom wil ik ervoor zorgen dat de federale ambtenaren anoniem misbruiken kunnen aanklagen”, zegt De Sutter.

Het wetsvoorstel, dat vrijdag werd goedgekeurd in eerste lezing, moet de ambtenaren ook beschermen tegen de nadelige gevolgen van het melden, en ze krijgen ook toegang tot passende steunmaatregelen. Klokkenluiders zullen niet alleen inbreuken op de Europese wet kunnen melden, maar alle integriteitsschendingen, legt De Sutter uit. Volgens de minister is het ook van belang dat niet alleen ambtenaren meldingen kunnen doen, maar bijvoorbeeld ook sollicitanten voor een job als federaal ambtenaar of onderaannemers.

De Federale Interne Audit zal gelden als intern meldingskanaal, de Federale Ombudsman als extern meldingskanaal en het Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de Rechten van de Mens zal professionele, juridische en psychologische steun aan klokkenluiders geven.

“Klokkenluiders spelen een cruciale rol in onze samenleving. Maar al te vaak betalen ze er een prijs voor. Soms zijn er zeer concrete represailles, zoals ontslag. Maar vaak zijn ze veel subtieler, en krijgen klokkenluiders geen promotie, geen interessante taken of mislopen ze opleidingskansen. Dit is niet aanvaardbaar”, aldus nog minister Petra De Sutter.