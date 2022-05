“Verlaagd btw-tarief gas en elektriciteit zal verlengd worden tot na volgende winter”

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert verwacht dat het verlaagde btw-tarief op gas en elektriciteit verlengd zal worden tot na volgende winter. Dat zei hij zondag in VTM Nieuws. Ook het definitief maken van dat verlaagde btw-tarief, zoals Vooruit-voorzitter Conner Rousseau vorige week voorstelde, is volgens Lachaert bespreekbaar.

De verlaging van de btw op gas en elektriciteit van 21 procent naar 6 procent geldt momenteel tot 30 september. De regering gaat die maatregel evalueren in de zomer, maar Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert twijfelt er niet aan dat er een verlenging komt. “De prijs van gas en elektriciteit is zo hoog, in het najaar zal dat nog niet beter zijn.” “De facturen zullen niet gedaald zijn, en de fundamentele prijzen kan je niet beïnvloeden. De regering zal dus niet anders kunnen dan die 6 procent te verlengen.”

Ook het definitief maken van dat verlaagde btw-tarief, zoals Vooruit-voorzitter Conner Rousseau vorige week voorstelde, is volgens Lachaert bespreekbaar, al koppelt hij daar meteen enkele voorwaarden aan vast. “Op het einde van de rit moet iemand de tournée générales die worden uitgedeeld wel betalen aan de toog.” De Open VLD-voorzitter verwacht dan ook dat er eerst werk wordt gemaakt van de beloofde hervormingen om mensen te activeren. “Pas dan kunnen we bespreken om mensen cadeaus uit te delen.”