Fred Rutten slaat aanbod van Ten Hag af om mee te gaan naar Manchester United

Fred Rutten heeft een aanbod afgeslagen om met Erik ten Hag mee te gaan naar Manchester United. De 59-jarige Rutten vertelde dat in het Nederlandse tv-programma Goedemorgen Eredivisie op ESPN. “Ik kan wel zeggen dat het niet zo is, maar ik ben inderdaad gepolst”, aldus de Nederlander.

Rutten gaf echter de voorkeur aan een terugkeer bij PSV. Hij wordt komend seizoen assistent van de nieuwe hoofdtrainer Ruud van Nistelrooij. Rutten, die zelf hoofdtrainer was van onder meer PSV, Feyenoord, Vitesse en FC Twente, wil in de buurt van zijn familie blijven. Begin 2019 stond hij enkele maanden aan het roer van RSC Anderlecht.

“Als je op zo’n trein stapt en je zit daar, dan stopt die trein nooit”, zei hij over de mogelijkheid om met Ten Hag mee te gaan naar Manchester. “Iedereen maakt zijn eigen keuzes in het leven en dat heb ik ook gedaan. Ik heb een gezin en kleinkinderen. Het is toch wel heel mooi als ze die opa ook eens een keer zien om een balletje mee te trappen.”

Rutten en Ten Hag werkten eerder samen bij FC Twente en PSV. Toen was Rutten de hoofdtrainer en Ten Hag zijn assistent.