‘Lachende’ Cristiano Ronaldo gaat viraal na afstraffing tegen Brighton: “Hij denkt aan zijn vorige periode hier toen Scholes en Keane er nog bij waren”

In de studio van Sky Sports werd Manchester United onder de loep genomen. Analisten van dienst Graeme Souness en Dion Dublin waren scherp voor The Reds en trainer Ralf Rangnick. “Niemand luistert er naar hem. Ze zijn een lange tijd geleden al gestopt met luisteren”, aldus Souness.

Maar ook Dublin had het over iets opvallends. “Ik zag Ronaldo lachen en ik vroeg me af of dat hij aan het lachen was met zijn medemaats, met de huidige situatie of iets anders. Maar dat zei gewoon alles voor mij”, vertelde Dublin. Waarop Souness meteen antwoordde: “Je kan zien wat hij denkt: toen ik hier de vorige keer speelde, had ik Paul Scholes, Roy Keane en Rio Ferdinand rond mij. En nu zit ik met deze jongens opgescheept”, was Souness duidelijk.

