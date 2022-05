Zeven voertuigen betrokken bij crash die eindigt in tuin burgemeester: “Plots was er harde knal”

Bij een zware aanrijding in het Limburgse Heppen zijn zondagvoormiddag rond 10.30 uur meerdere auto’s van de weg gevlogen tot tegen de geparkeerde auto’s. Een van de voertuigen belandde op zijn dak in de voortuin van burgemeester Marleen Kauffmann. Ze bekommerde zich om de gewonde inzittenden. Voor onderzoek naar de omstandigheden blijft de straat tot vanavond afgesloten.

De burgemeester is erg onder de indruk van het ongeval voor haar deur. “We waren aan het ontbijten en hoorden een harde knal”, vertelt Kauffmann. “We gingen kijken en zagen een enorme ravage. We hebben toen onmiddellijk de hulpdiensten gebeld, die zeer snel ter plaatse kwamen. Op de parking in onze voortuin stonden twee voertuigen geparkeerd. Daartussen lag een auto op zijn zijde.”

© ZB

In het wrak zaten nog twee gewonden die er niet uit geraakten. “Ik ben onmiddellijk naar de mensen gelopen. Ze zaten vast”, aldus de burgemeester. “Ik ben met hen in contact gebleven zodat ze bij bewustzijn bleven. Dat was absolute prioriteit op dat moment. Ondertussen ben ik in contact gebleven met de 100 en bij hun aankomst hebben de professionele hulpverleners het overgenomen. Ik wil de hulpdiensten, de brandweer, politie en het medische team bedanken voor hun snelle en goede werk.” De brandweer heeft de twee inzittenden uit de Ligier bevrijd. Ze waren buiten levensgevaar en werden naar het ziekenhuis gebracht. In een ander voertuig viel nog een gewonde.

Onderzoek

De omstandigheden van het ongeval zijn onduidelijk. Een verkeersdeskundige verricht zondagnamiddag onderzoek om te bekijken hoe het ongeval kon gebeuren. Volgens de eerste aanwijzingen zou het gaan om een inhaalmanoeuvre waarbij enkele voertuigen frontaal botsten. De Beringersteenweg blijft tot vanavond afgesloten. Bij het ongeval waren vier of vijf voertuigen betrokken, maar er werden daarnaast nog enkele geparkeerde voertuigen beschadigd. In totaal liepen zeven auto’s schade op. De ravage op de Beringsesteenweg was enorm groot.

De ravage op de Beringersteenweg was groot. — © Zahra Boufker

Op de weg stonden meerdere beschadigde voertuigen die mogelijk betrokken waren bij de aanrijding. Ze stonden enkele honderden meters uit elkaar. Mogelijk vlogen ze uit elkaar door de klap.

De Beringsesteenweg werd rond 10.30 uur afgesloten, ter hoogte van de Kerkestraat tot aan de grens met Beringen. En dit blijft zo tot vanavond. zb