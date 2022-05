Gilles De Bilde ontketent relletje op Twitter tijdens Union-Club Brugge, co-commentator Aster Nzeyimana springt in de bres

Tijdens de rust van Union-Club Brugge kwam Eleven Sports-commentator Gilles De Bilde even in het oog van een Twitter-stormpje terecht. Er werd een video verspreid waarop te horen was hoe De Bilde zei: “Dat ze die boeren maar op hun doos geven.” Dat leidde tot verontwaardiging bij fans van Club Brugge, maar De Bilde kreeg na de match steun van co-commentator Aster Nzeyimana. De uitleg: De Bilde had een bericht voorgelezen dat hij van iemand had ontvangen.