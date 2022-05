Puppy bijt voor 1.100 euro aan bankbiljetten stuk, gelukkig is er een oplossing

Jonge honden zien in alles speelgoed en knabbelen aan alles wat ze vinden. Zelfs aan eurobiljetten. Terwijl Grégory thuis in zijn garage aan het sleutelen was, slaagde zijn 8 maanden oude Golden Retriever er in een omslag met geld van het aanrecht te nemen. “Ik dacht dat ik voor niets gewerkt had”, zegt de Luikenaar. Gelukkig kwam de Nationale Bank intussen met goed nieuws.

In totaal voor 2.000 euro aan bankbiljetten zaten er in de omslag. Iets minder dan de helft kon Luikenaar Grégory recupereren. Maar een stapel biljetten met een waarde van zo’n 1.100 euro was te zwaar beschadigd om nog uit te kunnen geven.

“Het geld diende als voorschot voor een wagen. Maar toen ik de woonkamer binnenkwam wist ik niet wat ik zag. Overal lagen stukken van eurobiljetten. Met plakband heb ik zo veel mogelijk briefjes proberen te herstellen of reconstrueren. Maar ik ging er van uit dat het niet zou volstaan en dat ze waardeloos zouden verklaard worden.”

In zijn bankfiliaal gaf men hem de raad om contact op te nemen met de Nationale Bank. Daar kreeg hij goed nieuws. “Als de beschadiging is onvrijwillig gebeurde en meer dan de helft van het biljet is overgebleven, wordt het gratis en volledig vervangen”, klinkt het bij de Nationale Bank.