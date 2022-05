Minstens 48 doden bij gewapende aanvallen in Nigeria

Zeker 48 mensen zijn gedood bij aanvallen door gewapende mannen op drie dorpen in de noordwestelijke Nigeriaanse deelstaat Zamfara. Dat hebben een plaatselijke ambtenaar en een inwoner verteld aan het Franse persagentschap AFP.

“In totaal werden minstens 48 personen gedood (...) in de drie dorpen (Damri, Sabon Garin en Kalahe, red.) die vrijdagmiddag werden aangevallen”, bevestigde een administratieve ambtenaar van het district Bakura een bericht van een inwoner.

Het nieuwe geweld is het meest recente dat wordt toegeschreven aan criminele bendes die al jaren Midden- en Noordwest-Nigeria terroriseren, plunderen en inwoners ontvoeren en vermoorden.

Het dorp Damri werd het zwaarst getroffen. Daar werden 32 mensen gedood, onder wie twee politieagenten, aldus bestuursfunctionaris Aminu Suleiman. “De gewapende mannen vielen een ziekenhuis in Damri aan, waar ze patiënten doodschoten die in behandeling waren en verbrandden een politievoertuig, waarbij twee veiligheidsmensen omkwamen”, zei hij.

Het leger werd in het gebied ingezet en wist de aanvallers te verjagen, aldus dezelfde bron. De politie, die het geweld niet bevestigde, reageerde niet op vragen van AFP.

Begin januari werden in de staat Zamfara meer dan 200 dorpelingen vermoord. Volgens de ngo Acled hebben de criminele bendes in 2021 meer dan 2.600 burgers gedood, een stijging van 250 procent ten opzichte van 2020. De ‘bandieten’, die eerder dit jaar door de autoriteiten als ‘terroristen’ werden aangemerkt, opereren vanuit verborgen kampen in een bos dat zich uitstrekt over de deelstaten Zamfara, Katsina, Kaduna en Niger.