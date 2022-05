Man die alles verzamelde wat hij vond overleden bij brand in Elsene

Bij een brand in de Brusselse gemeente Elsene is zondagavond een 61-jarige man om het leven gekomen. Dat meldt de brandweer van Brussel.

De brand op de Kroonlaan in Elsene brak uit in het appartement op de tweede verdieping in een gebouw van drie hoog. Het ging om een ongeventileerde brand, dat wil zeggen een smeulende brand met weinig vlammen maar veel rook.

“Het ging om een man met een verzamelstoornis. In het hele appartement waren spullen opgestapeld. Tijdens de verkenning en de blussingswerken hebben we de bewoner spijtig genoeg overleden aangetroffen”, aldus Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer.

De bewoner is waarschijnlijk gestikt door de vlammen en de rook. De oorzaak is waarschijnlijk accidenteel, maar dat moet nog nader bepaald worden door een expert van het Brussels parket.

