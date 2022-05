Gokreclame moet verdwijnen: advertenties voor gokbedrijven worden verboden

Tegen eind dit jaar moet zowat alle reclame voor gokken verdwijnen in ons land. Dat staat in een nieuw Koninklijk Besluit van minister van ­Justitie Vincent Van ­Quickenborne (Open VLD). Gokreclame zal niet meer ­mogen op tv en radio, op ­websites en ­sociale media, in kranten en tijdschriften en op affiches in de straat. “De filosofie zal zijn dat enkel wie wil gokken en actief op zoek gaat naar informatie over kans­spelen, in de toekomst nog gokreclame te zien zal krijgen”, zegt Van Quickenborne. “Het constante bombardement van reclame die verslaving in de hand werkt, ook bij jongeren, moet stoppen.”

Opmerkelijk: ook sportsponsoring door gokbedrijven gaat op de schop. Tegen eind 2024 moeten alle gokmerken van de voetbal- en andere sporttruitjes verdwenen zijn. Het KB moet nog goedgekeurd worden door ­Europa en door de Raad van State, tegen eind dit jaar kan het in werking treden.

(tlb)