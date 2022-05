REACTIES. Veel lof bij Anderlecht voor Francis Amuzu, Brian Priske hard voor Antwerp: “Het was een schande vanaf de eerste minuut”

0-4: dat was een score die ze wellicht zowel bij Antwerp als Anderlecht vooraf niet verwacht hadden. Bij Anderlecht waren Francis Amuzu (drie goals) en Christian Kouamé (drie assists) de gevierden, terwijl Antwerp-coach Brian Priske duidelijke taal sprak over de match van zijn ploeg. “

Francis Amuzu: “Blij met eerste hattrick van mijn carrière”

De grote Anderlecht-held Amuzu scoorde een hattrick op de Bosuil.“Ik denk dat we als team zeer goed gespeeld hebben”, zegt hij. “Ik ben blij met de eerste hattrick van mijn carrière, daar voel ik me echt goed over. Hopelijk scoor ik er meer (lacht). Mijn teamgenoten weten ook dat ik iemand ben die moeilijk scoort, en ik denk dat ze ook blij zijn met mijn hattrick. Ik geef me altijd 100 procent, of ik nu start of niet. Dat Christian Kouamé ook drie assists geeft? Ja, hij heeft een heel goede match gespeeld. Die laatste pass van hem… normaal trapt elke spits die, hij geeft hem gewoon aan de tweede paal.”

Christian Kouamé: “Amuzu verdient dit”

Wie duidelijk heel blij was voor Amuzu, was Christian Kouamé. “Hij verdient het, hij heeft een beetje een vreemd seizoen gehad. Hij was niet goed omdat hij niet speelde. Ik ben er altijd voor hem geweest en heb hem altijd gesteund. Weinig spelen, dat heb ik zelf ook meegemaakt. Het is een beetje déjà-vu voor mij, maar ik heb hem met mijn ervaring kunnen helpen. Ik ben niet echt de grote broer, maar ik praat veel met Cis en Anouar (El Hadj, red.) en kan hen advies geven.”

Kouamé speelde zelf ook een straffe match, want hij gaf drie assists. “Dat is me nog nooit overkomen. Twee ook niet. Maar dat we winnen, is het belangrijkste. Dat Francis zei dat veel spitsen die laatste pass niet hadden gegeven? Ja, normaal zou ik zelf trappen, maar ik heb dit jaar al vaker in die positie gezeten en dan gemist. Maar ik wist ook dat hij er was. We hebben er ook op getraind en vandaag liep het goed. Dit betekent veel voor ons, nu komt het erop aan om die derde plek veilig te stellen. Feestje in de kleedkamer? Ja. Als je wint, mag je feesten!”

© BELGA

Vincent Kompany (Anderlecht): “Het mag niet de laatste zege zijn”

“Een halfuur geleden was er vreugde en ontlading, maar nu ben ik eigenlijk al bezig met donderdag. Hoe zou ik reageren als speler van de tegenpartij? Ik zou nu super gemotiveerd zijn”, vertelde een rustige coach Vincent Kompany. “Het is een kwestie van met hetzelfde gevoel naar die volgende match leven en niet euforisch te worden. Maar nu mogen ze wel blij zijn (lacht).”

De coach zag hoe Francis Amuzu maar liefst drie keer scoorde. “Hij is opnieuw het voorbeeld van een jongen die op elk moment de juiste ingesteldheid heeft gehad. Ik zeg altijd aan het begin van het seizoen dat degenen die dan de ploeg naar boven moeten tillen, niet altijd degenen zijn die er aan het eind van het seizoen staan. En dat is goed, iedereen moet klaar zijn. Ciske, en ook Arnstad, Kana, Verbruggen en Delcroix zijn spelers die de ploeg ondersteunden en sterker maakten op momenten dat ze in de schaduw stonden.”

Kompany zag ook hoe Kouamé drie assists gaf. “Het begint altijd met intensiteit en werkkracht bij hem. Hij is in staat om een constant niveau te halen en voor ons belangrijk is. Hij bezorgt de tegenstanders problemen en zet de ploeg altijd voorop. Ik ben blij met zijn statistieken, maar het is een jongen die altijd ten dienste staat van de ploeg.”

“Het is moeilijker in de play-offs, de ploegen zitten dichter bij elkaar”, vertelde Kompany nog: het was de eerste keer dat hij een match in de Champions’ play-offs kon winnen. “Vandaag winnen we, mooi. Nu is het op naar de volgende, het mag niet de laatste zege zijn. Ik laat het berekenen en kijken aan iedereen behalve de spelers en mezelf over. Wij moeten de ploeg zijn die het meeste progressie kan maken, en dat hebben we gedaan ten opzichte van vorig seizoen. Als we dat volgend seizoen ook willen doen, begint het nu al.”

© BELGA

Brian Priske: “Ik kan me enkel excuseren bij de fans”

“Alles is misgelopen”, begon de analyse van Antwerp-trainer Brian Priske. “Het was gewoon een schande vanaf de eerste minuut. Bijna iedereen speelde onder zijn niveau. Onze beste man was onze twaalfde man vandaag. Ik kan me enkel excuseren bij de fans. Ongelooflijk hoe ze de ploeg bleven steunen, daar kan ik alleen maar een groot applaus voor geven.”

“Onze fouten bij de tegendoelpunten mogen nooit gebeuren”, stelt de Deen. “Dat is gewoon schandalig als je zo verdedigt in zo’n belangrijke wedstrijd in een cruciale week. Het doet pijn. We hebben overal op het veld veel te weinig duels gewonnen. Dan krijg je het heel moeilijk tegen een topploeg als Anderlecht. Verandering van het systeem bij de rust? Dat is altijd makkelijk om als excuus in te roepen. We hebben gewoon schandalig slecht verdedigd. Ik ben de baas en de verantwoordelijke voor alles, maar ik hoop dat veel spelers kritisch zijn voor zichzelf en de manier waarop ze voetbalden vandaag.”

“Er zijn nog negen punten te verdienen, alles is mogelijk. We gaan er alles aan doen om die wedstrijd donderdag te winnen. En we hebben ook nog een thuiswedstrijd”, sloot Priske af.

© BELGA

Faris Haroun: “Anderlecht strafte onze fouten af”

“De score is wat ze is. Het is verdiend voor Anderlecht, ze hebben hun kansen afgemaakt”, stelt Faris Haroun. “In de eerste helft straffen ze een fout van ons af, in de tweede helft geven we drie keer te veel ruimte weg en straffen ze het weer af. Ik denk niet dat het aan de verandering van het systeem lag dat we in de tweede helft drie goals in zeven minuten slikten. We hebben gewoon te veel individuele fouten gemaakt die we cash betaald hebben.”

“We krijgen een morele tik, maar er is nog niets beslist. Er zijn nog negen punten te verdienen. We moeten donderdag revanche nemen. Onze supporters waren fantastisch vandaag, zelfs toen het 0-4 was. Ze bleven ons steunen tot de laatste seconde, zelfs al hebben we hen niet gegeven wat ze verdienen”, sloot Haroun af.