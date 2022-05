Sammy Mahdi wil zo snel mogelijk schoon schip maken bij CD&V: “Als ik voorzitter word, komt de kwestie-Beke op mijn bord”

Na het vertrek van Joachim Coens kon hij zich niet langer inhouden. Sammy Mahdi werpt zich na maanden van speculatie op als kandidaat-voorzitter van CD&V, gesteund door zowat de hele partijtop. Mahdi wil zo snel mogelijk schoon schip maken. In enkele personeelskwesties, maar vooral in de partijwerking. “Vanaf nu is het allemaal samen onder één centrale regie. Anders is het over and out.”