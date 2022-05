Zelfs helft Groen-kiezers is voor: 4 op de 5 Vlamingen steunen verlenging kerncentrales

Liefst 81 procent van de Vlamingen steunt het langer openhouden van de kerncentrales. Zelfs van de Groen-kiezers vindt de helft dat een goed idee. Dat blijkt uit De Stemming, een bevraging bij 1.884 Vlamingen in opdracht van De Standaard en de VRT. Op dezelfde vraag antwoordde in 2020 en 2021 respectievelijk slechts 65 en 66 procent bevestigend. De oorlog in Oekraïne verklaart die stijging wellicht. Ook vliegen duurder maken – wat de regering deed met de vliegtaks – kan rekenen op de steun van de Vlaming. Rekeningrijden is een ander paar mouwen: minder dan de helft (47 procent) ziet dat zitten. (cvs)