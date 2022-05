Het is niet alleen Russische bevrijdingsdag, maar ook Europadag en sanctiedag

Iedereen heeft het al sinds het begin van de oorlog in Oekraïne over 9 mei, Bevrijdingsdag. Het is de dag waarop de Russen overwinning op nazi-Duitsland vieren. Velen vrezen echter dat president Vladimir Poetin die dag vooral wil aangrijpen om de oorlog te laten escaleren. Maar het is vandaag niet alleen Bevrijdingsdag, er staan ook nog een aantal andere zaken op de agenda.

Parade in Moskou

Traditioneel herdenkt Rusland op 9 mei de overwinning op nazi-Duitsland in 1945 met een grote militaire parade. Maar dit jaar is het vooral afwachten of Poetin van de gelegenheid gebruikmaakt om de oorlog in Oekraïne verder te laten escaleren.

Europadag

In de EU-landen wordt sinds 1985 het startschot van de Europese integratie gevierd op 9 mei. Op die dag in 1950 ondertekenden de Franse minister van Buitenlandse Zaken en een van de stichters van de Europese Unie, Robert Schuman, de verklaring die heeft geleid tot de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS). Die was bedoeld om de productie van kolen en staal onder het gezag te plaatsen van een gemeenschappelijke Hoge Autoriteit. De EGKS was de eerste aanzet tot de vorming van een Europese Unie.

Afkloppen EU olie-embargo

Afgelopen week stelde de Europese Commissie het zesde pakket van Europese sancties tegen Rusland voor. Eén van de sancties: een boycot van Russische olie. Binnen 6 maanden moet Europa afgekickt zijn van Russische ruwe olie. Maar een resem EU-landen, zoals Hongarije en Slovakije, is daar allesbehalve gelukkig mee. Zij zijn immers sterk afhankelijk van Rusland voor olie. Er moet dus nog wat onderhandeld worden. Het plan is om maandag te landen.