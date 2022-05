Ook scholen lijken niet meer veilig: “De Russen doen alles om de weerstand van Oekraïne te breken”

Scholen die als schuilplaats dienen: zo zijn er veel in Oekraïne. Eén daarvan kreeg een verrassingsbezoek van de Amerikaanse first lady Jill Biden. Een andere stond urenlang in brand, wellicht na een Russische luchtaanval. Daarbij zouden zestig doden gevallen zijn. Zelfs op Odessa, in het westen van de kuststreek, vielen raketten. “De Russen doen er alles aan om de weerstand van Oekraïne te breken.”