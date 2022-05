Ploegmakkers steunen Vanzeir na dure penaltymisser: “Woensdag scoort Dante wel. Dan is hij de held”

Wat had de titelstrijd er anders kunnen uitzien als Dante Vanzeir in de 55ste minuut zijn (lichte) penalty tegen de touwen had gewerkt.

Of de penalty al dan niet terecht was, laten we in het midden. Lazare werd aangelopen door Mechele. “Maar hij liet zijn been hangen, en dan raakte ik hem. Is dat dan een penalty?”, was de Club-verdediger achteraf niet akkoord met de beslissing van scheidsrechter Lawrence Visser. Het belangrijkste is dat Vanzeir zijn strafschop bij een 0-0-stand naast het doel van Mignolet schoof, waardoor Union het naliet om op voorsprong te komen. Een cruciaal moment, wist ook Union-middenvelder Casper Nielsen. “Jullie weten net zo goed als ik dat als we op voorsprong komen, we erg goed zijn in het uitspelen van de wedstrijd. Die penalty viel op een ideaal moment om te scoren, en ik dacht ook echt dat hij binnen zou vliegen. Maar we kunnen niemand de schuld geven voor deze nederlaag: we winnen en verliezen samen”, aldus de Deense middenvelder.

Ook Deniz Undav was teleurgesteld, maar de Duitse Turk was de eerste om zijn spitsbroeder een hart onder de riem te steken. “Ik vertelde hem dat dit soort dingen gebeuren in het voetbal. Hij mag zijn hoofd niet laten hangen, en woensdag zal hij wel scoren. Dan is hij de held. Maar nu is dit natuurlijk een enorm lastig moment voor hem. Hij was waarschijnlijk de meest teleurgestelde persoon in heel het stadion. Maar nu moet hij zijn hoofd omhooghouden.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ook coach Felice Mazzu steunde zijn aanvaller. “Dante stond bovenaan het lijstje, en het feit dat hij zich achter de bal zette, wil zeggen dat hij zich goed voelde. We zijn er allemaal voor hem. We kunnen een speler niet de grond in boren omdat hij een penalty mist. Woensdag staat hij terug op het veld, hopelijk met een enorme motivatie om een reactie te tonen.”

Bij Club heerste er dan weer opluchting, ook bij doelman Simon Mignolet. “Je weet dat op zulke momenten de druk bij de speler ligt. Dan probeer je hem als keeper zo veel mogelijk het leven zuur te maken. Op zo’n moment probeer ik zo onnozel mogelijk te doen, ook al ben ik eigenlijk een serieuze mens. Ik heb me uitgeleefd.” (tsci)