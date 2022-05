Straffe statistiek: voor het eerst dit seizoen verspeelt Union twee keer op rij punten

Het klinkt erg onwaarschijnlijk, maar het is pas de eerste keer dit seizoen dat Union er twee wedstrijden op een rij niet in slaagt om te winnen. Tegen Club ging Union gisteren namelijk de boot in, een week eerder raakten de Brusselaars niet voorbij Antwerp (0-0).

De veerkracht van Union is al een volledig seizoen een van dé grootste wapens van Union, maar afgelopen zondag werd die veerkracht toch even een halt toegeroepen. Voor het eerst dit seizoen kon Union namelijk niet reageren na puntenverlies in de vorige wedstrijd. En dat kost Union meteen de leidersplaats. Dit zorgt ervoor dat Union woensdag eigenlijk moet winnen om zijn titelkansen gaaf te houden. Gebeurt dat niet, dan blijven de Brusselaars achter met slechts 1 of 2 op 9.