17-jarige Antonio Nusa scoort eerste goal voor Club Brugge: “Hij heeft een mooie toekomst voor zich”

Maak kennis met Antonio Nusa (17), het nieuwe goudklompje van Club Brugge dat bij Club NXT al het hele seizoen uitblinkt. Ondanks het feit dat Nusa vorige zomer zo’n 2 miljoen euro heeft gekost, brengt blauw-zwart hem rustig.

Hij mocht al eens een minuutje invallen tegen Charleroi, en eerder kreeg Nusa ook al minuten in de beker. De invalbeurt en eerste goal op Union werd eigenlijk zijn écht visitekaartje, want met een flukse actie was hij meteen na zijn entree al ingevallen. De flankspeler kan nog van belang worden tijdens deze play-offs.

“Hij heeft een mooie toekomst voor zich”, aldus Simon Mignolet. “Op training zie je dat hij ongelofelijk veel talent heeft, maar matchen in de play-offs zijn natuurlijk nog iets anders voor zo’n jonge kerel. We mogen niet vergeten dat hij nog maar 17 jaar was. Maar er staat wel een goede kop op.”

Nusa liep de bal binnen in een leeg doel en verzekerde zijn ploeg zo van drie punten. “Hij is kalm gebleven onder de omstandigheden hier, dus dat is alvast positief”, besloot Mignolet.