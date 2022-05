Een Brusselse jeugdbende. Anderlecht troefde Antwerp af met een hoop jonkies: 0-4. Françis Amuzu (22) was de leider van de bende, want hij lukte zijn allereerste hattrick. Wie durft nog te zeggen dat ‘Ciske’ moeilijk scoort? Als paars-wit donderdag ook thuis wint van Antwerp is het zeker derde. “Hopelijk ben ik nu vertrokken”, aldus Amuzu.