Anderlecht pakt eerste play-offzege in meer dan… drie jaar

Van 5 mei 2019. Zolang was het, tot gisteren, al geleden dat Anderlecht nog eens een wedstrijd won in de play-offs. Toen was het Standard dat in Brussel met 2-1 onderuit ging.

Vorig jaar won paars-wit geen enkele van zijn zes wedstrijden. In 2020 waren er geen play-offs door de coronapandemie. In 2019 was die zege tegen Standard de enige overwinning. Reken daar de drie nederlagen tegen Standard, Gent en Genk van de laatste speeldagen in 2018 en de recente nederlaag tegen Union en de draw tegen Club bij, en je komt op amper één overwinning in twintig play-offwedstrijden. Dat totaal is gisteren op de Bosuil dus verdubbeld. (mah)