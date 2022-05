Hannes Delcroix hoopt op Rode Duivels-selectie in juni: “Maar zal vooral van mezelf afhangen”

Voor het eerst sinds 15 augustus, en een operatie aan de knie later, stond Hannes Delcroix nog eens in de basis bij Anderlecht. Het was een lange weg voor de 23-jarige centrale verdediger. “Mentaal was het niet altijd makkelijk”, zei hij na de partij tegen Antwerp.

“Je moet hard blijven werken om zo snel mogelijk weer op het veld te staan, en dat heb ik ook gedaan, maar dat is niet elke dag even evident.” Dat hij meteen weer een hoog niveau haalt, doet Delcroix dromen van een selectie voor de Rode Duivels, die in juni vier keer aantreden in de Nations League. “Ik zou er alvast heel blij mee zijn, maar het zal vooral van mezelf afhangen”, beseft hij.

“Ik voel me alvast weer volledig fit. Er is niks wat mij nog hindert en ik voel me bevrijd. Alleen naar het einde toe voelde ik mij vermoeid vandaag, maar de conditie zal wel terugkomen door opnieuw volledige wedstrijden af te werken.”