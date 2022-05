Antwerp lijdt zwaarste thuisnederlaag in bijna... twintig jaar

De 0-4 tegen Anderlecht betekende voor Antwerp meteen een van zijn zwaarste thuisnederlagen in de laatste twintig jaar.

De laatste keer dat de Great Old in de Belgische hoogste klasse met 0-4 verloor op de Bosuil was op 5 oktober 2003 tegen Standard. Emile Mpenza, Kaklamanos en Datti scoorden toen tegen het Antwerp van René Desaeyere. De zwaarste thuisnederlaag in de Belgische hoogste klasse ooit voor Antwerp blijft de 2-8 tegen Germinal Ekeren op 15 februari 1992.(ybw)