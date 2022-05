‘Dinner in the sky’ dit jaar in Brussel en Genk

Wie hoog boven de grond wil dineren, kan dit jaar terecht in Brussel en Genk voor ‘Dinner in the sky’. Net als vorig jaar worden de maaltijden aangeboden op een platform met een centrale keuken en acht tafels van vier personen.

‘Dinner in the sky’, een gastronomische maaltijd op vijftig meter hoogte, vindt plaats in Brussel van 10 tot 19 juni, aan de voet van de Basiliek van Koekelberg. Van 5 tot 11 september strijkt het concept neer bij C-Mine in Genk. Elke dag wordt een vijfgangerdiner voorgeschoteld om 12.00 uur, 19.00 uur en 21.30 uur. In het weekend zijn er in de namiddag ook cocktailsessies, waarbij drie cocktails worden aangeboden met bijbehorende tapa’s.

In Brussel passeren onder meer de Belgische chefs Yves Mattagne (“Sea Grill”**), Alain Bianchin*, David Martin (“La Paix”**), Isabelle Arpin, Giovanni Bruno (“Senzanome”*), Hendrik Dierendonck (“Carcasse”*) en Filip Claeys (“De Jonkman”**) de revue. In Limburg bereiden onder meer Jo Grootaers (“Altermezzo”*) en Gary Kirchens (“Aurum”) het diner.

Het concept, dat in 2006 werd bedacht door de Belg David Ghysels, blijft ook uitbreiden naar het buitenland. Onlangs werd in de Indonesische hoofdstad Jakarta een nieuwe kraan geïnstalleerd en er volgen er binnenkort ook in Zwitserland en de Nepalese hoofdstad Kathmandu. Op 16 jaar tijd werd over heel de wereld al een zeventigtal machines verkocht.