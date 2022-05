Ook PFOS bij inwoners van Groot-Antwerpen

Ruim de helft van de deelnemers aan een steekproef in en rond Antwerpen heeft te veel PFOS in het bloed. Dat toont onderzoek door expert Jacob de Boer (Vrije Universiteit Amsterdam) in opdracht van burgervereniging Grondrecht, schrijft De Morgen maandag.

Bij de dichte buren van de 3M-fabriek in Zwijndrecht is aangetoond dat zij vaak erg hoge PFOS-gehaltes in hun bloed hebben. Nu blijkt dat mensen die verder wonen ook met te hoge waarden kampen. In de nieuwe analyse vertoont meer dan de helft van de stalen gehaltes die boven de EFSA-norm liggen. Die Europese grenswaarde voor PFOS en drie aanverwante stoffen ligt op 6,9 microgram per liter.

De deelnemers aan de steekproef komen uit Zwijndrecht (2) maar ook uit Antwerpen (8), Linkeroever (4), Antwerpen-Noord (4), Borgerhout (4), Edegem (1), Merksem (1) en Berchem (1). Twee extra stalen zijn van mensen die hun jeugd doorbrachten in Zwijndrecht en Melsele. “De resultaten zijn niet goed, ook al wonen deze mensen verder en eten ze minder groenten en eieren uit de tuin dan de mensen in Zwijndrecht”, zegt De Boer. Dertien van de 25 mensen of 52 procent hebben bloedwaarden boven de EFSA-norm en dat ligt aan te veel PFOS. Eén persoon zit op die limiet.

Grondrecht eist een ruimer bevolkingsonderzoek dat zeker Groot-Antwerpen zou moeten coveren. “Het grootschalige bloedonderzoek van de overheid is beperkt tot 5 kilometer rond 3M en ex-bewoners kunnen niet deelnemen”, hekelt de vereniging. Ook vraagt Grondrecht een intensere campagne rond het overheidsonderzoek zodat meer mensen deelnemen en analyses de verbanden tussen verhoogde bloedwaarden en gezondheidsproblemen verduidelijken.