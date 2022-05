Standard plukt nieuwe sportief directeur weg bij Manchester City

Harkin wordt door 777 Partners weggeplukt bij Manchester City, waar hij sinds 2015 actief was als ‘Football Partnerships and Pathways Manager’. In die functie stond hij aan het hoofd van de samenwerking van City met andere clubs (o.a. Lommel) en behield hij het overzicht over het kleine leger aan huurspelers dat door de City Football Group over de hele wereld wordt uitgezonden.

Hoewel hij relatief onbekend is in België, wordt Harkin binnen de City Group en bij uitbreiding de hele Engelse voetbalwereld hoog ingeschat omwille van zijn oog voor talent en goeie neus voor zaken. De voormalige jeugdspeler van Leicester City en middenvelder van Bohemians Dublin FC kreeg al minstens twee keer eerder de kans om bij een club aan de slag te gaan als sportief directeur. Vorig jaar legde hij nog een aanbod naast zich neer van Lommel. In diezelfde periode werd hij nadrukkelijk gelinkt aan het Schotse Celtic als nieuwe ‘Director of Football’. Een flirt die uiteindelijk op niets uitdraaide.

Voor Standard lijkt Harkin de sprong nu wel te willen wagen. De Ier bereikte eind vorige week al een akkoord met de nieuwe eigenaars van Standard, maar moet wel nog tekenen. Begin deze week wordt hij in Luik verwacht. Er ligt dan ook veel werk op de plank voor de nieuwe TD van de Rouches. Zijn eerste belangrijke taak wordt de aanstelling van een nieuwe hoofdcoach. Momenteel is er nog sprake van een viertal overgebleven buitenlandse kandidaten waar Harkin uiteindelijk zijn keuze uit zal moeten maken. (thst)