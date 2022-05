Nederlandse journalist in Studio Voetbal: “Schreuder is volgend jaar niet meer coach van Club Brugge”

In het Nederlandse praatprogramma Studio Voetbal van de NOS hadden ze het zondagavond even over de situatie van Alfred Schreuder bij Club Brugge. Journalist Jeroen Stekelenburg klonk opvallend zeker toen hij stelde dat de Nederlander volgend seizoen geen coach meer zal zijn in België.

“Hoe is het met Alfred Schreuder, wordt hij trainer van Ajax?”, vroeg presentator Sjoerd van Ramshorst aan NOS-voetbaljournalist Jeroen Stekelenburg. “Ik ben natuurlijk een beetje richting onze Belgische bronnen gaan bellen en het verhaal is dat er inmiddels wel bevestigd is dat hij volgend jaar niet langer de trainer van Club Brugge zal zijn. Dat is wel opvallend, dat Schreuder de mededeling al aan de club gedaan zou hebben. Dat zijn de verhalen vanuit de club.”

“Dat betekent toch dat de weg vrij is, al is het natuurlijk nog niet bevestigd”, ging Stekelenburg verder. “Maar dat is toch zo klaar als een klontje”, vulde gast Pierre van Hooijdonk aan. “Maar zolang we dat niet zeker weten en er niet een persbericht op de deurmat valt is er natuurlijk nog ruimte voor speculatie, maar het lijkt wel heel erg die kant op te gaan”, aldus Stekelenburg.

Club Brugge wenst niet te reageren op de uitspraken van Stekelenburg. In de spelersgroep leeft het wel dat de kans groot is dat Schreuder na dit seizoen vertrekt, maar er is voorlopig nog niets gecommuniceerd naar de spelers toe.

Zeker is het dus allemaal nog niet, laat staan officieel. Maar de interesse van Ajax in Schreuder is wel bijzonder groot. Schreuder zou in Amsterdam de naar Manchester United vertrokken Erik ten Hag moeten opvolgen.

