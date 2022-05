Parade van puppy fetisjisten trekt voor het eerst door Antwerpse straten: “Trots dat we kunnen uitdragen wie we zijn”

In het kader van het vierdaagse fetisj-festival Darklands in de Waagnatie, werd zondagmiddag voor het eerst ook een ‘Puppy Walk’ gehouden. Zo’n tweehonderd puppy’s en hun begeleiders trokken daarbij samen door de Antwerpse straten. Lederen maskers op, leibanden aan, soms even blaffen in groep, dat was het plan. “We zijn heel blij dat we onze fetisj hier kunnen delen met elkaar.”

Darklands is een meerdaags indoor festival voor fetisjisten dat entertainment, workshops, party’s en educatie combineert. Dit jaar hoorde daar dus voor het eerst ook een Puppy Walk bij. Puppy’s en hun handlers (begeleiders) vertrokken rond de middag op het Falconplein om een uur later te eindigen bij de Waagnatie waar het festival zijn laatste dag inging.

Flexx. — © koen fasseur

Ook Flexx (52) wandelde mee, samen met zijn partner. “Het is voor mij de eerste keer dat ik dit doe”, zegt hij. “Tweeënhalf jaar geleden rolde ik in deze community. Ik leerde iemand kennen die pup was en dat deed wat met me”, vertelt de Nederlander. “Ik kocht een puppymasker en mijn fetisj was geboren. Puppy zijn, geeft me een gevoel van vrijheid.” Het is nu de derde keer dat hij afzakt naar Darklands. “Ik vind dit een geweldig festival. Het is fijn om te zien dat er zo veel verschillende fetisjen zijn en dat dat allemaal oké is. Dat is heel inspirerend.”

In de parade nagenoeg uitsluitend mannen. Af en toe houden ze halt, wordt er een groepsfoto gemaakt en worden collectief hondengeluiden nagebootst. Dan wandelen ze weer verder. “We zijn trots dat we hier vandaag kunnen uitdragen wie we zijn en dat daar geen oordeel over wordt geveld”, zeggen Tom (36) en zijn speelpartner (32) die de puppynaam Xian draagt. “Dit geeft ons een gevoel van vrijheid.” Een bevriende puppy vult aan: “De wereld wordt steeds preutser en dan is het toch mooi dat dit mogelijk is.”

Tom maakt al twaalf jaar deel uit van de puppy community, Xian twee jaar. “Het begon voor mij met online dingen op te zoeken en te chatten met anderen”, zegt Tom. “Maar hier kunnen we elkaars fetisj delen in het echt, weg van het online gebeuren. Dat doet deugd, want natuurlijk woont er niet altijd iemand in je straat die dezelfde fetisj met je deelt.”

Puppy Belgium Aston met zijn partner. — © koen fasseur

Puppy Belgium

Met een masker in de Belgische driekleur en met een ‘Puppy Belgium’-lint om zijn middel gedrapeerd, wandelt ook Aston (20) mee. De Brit van origine woont al een hele tijd in Brussel. “Sinds een jaar maak ik deel uit van de community maar aan pup play doe ik nu toch al een jaar of drie. Mijn vriend is mijn handler. We leerden elkaar online kennen, op een fetisj datingsite, en bleken dezelfde interesse te hebben.”

Twee weken geleden werd Aston verkozen tot ‘Puppy Belgium’. “Zowel het publiek als een jury uit de fetisj-lifestyle brachten hun stem uit. Ik moest onder meer vragen beantwoorden en mijn talent uit de doeken doen. Ik zong een zelfgemaakt nummer over puppyplay. Dat ik die wedstrijd won, voelde een week lang heel surreëel aan.”

Maar nu wil hij die titel gebruiken om de belangen van zijn community te behartigen, vertelt hij. “Pup play draait niet enkel om seks. Soms blaffen we gewoon naar elkaar, knuffelen we met elkaar, houden we een training of organiseren we een gewone game avond in puppy outfit. Voor mij is dit een manier om te ontsnappen aan de dagdagelijkse problemen. Vandaag zie je hier bijna uitsluitend mannen. Ik zou die groep naar de toekomst toe graag verbreden. Onze community is groeiende. Er zijn duizenden puppy’s maar de meeste mensen durven daar niet mee naar buiten komen. Dat zouden we graag anders zien.”

Tom in het midden met Xian die neerzit. — © koen fasseur