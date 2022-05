Elon Musk bedreigd door hoofd Russisch ruimtevaartagentschap: “Als ik onder mysterieuze omstandigheden sterf...”

Het hoofd van het Russische ruimtevaartagentschap Roscosmos heeft Elon Musk in niet mis te verstane bewoordingen gewaarschuwd dat zijn hulp aan Oekraïne hem wel eens duur te staan zou kunnen komen. Aanleiding voor dat dreigement is het gratis internet dat de rijkste man ter wereld levert aan het land.

Musk biedt sinds kort na de Russische invasie gratis draadloos internet aan in Oekraïne, via de 2.000 satellieten van zijn bedrijf Starlink. Volgens de miljardair werden er sindsdien al meerdere cyberaanvallen gepleegd op dat bedrijf, en werden er pogingen ondernomen om het Starlink-signaal in Oekraïne te blokkeren.

Dmitry Rogozin, de directeur van het Russische ruimtevaartagentschap Roscosmos, waarschuwde Musk zondagavond in Russische media. “Hij levert ondersteuning aan het nazistische Azov-bataljon, en aan het Oekraïense leger. Op die manier is hij betrokken bij het aanbieden van militaire communicatie aan de fascistische strijdkrachten in Oekraïne. En daarvoor zal je later een prijs moeten betalen, Elon”, aldus Rogozin. “Hoezeer je nu ook de dwaas uithangt.”

Musk reageerde – zoals wel vaker – met een vleugje humor. “Het woord ‘nazi’ betekent niet wat hij denkt dat het betekent. Maar als ik sterf onder mysterieuze omstandigheden: het was tof om jullie te kennen.” Al viel dat mopje niet bepaald goed bij zijn moeder, Maye Musk, die liet weten dat dat “niet grappig” was. “Sorry! Ik zal mijn best doen om te blijven leven”, reageerde Musk.