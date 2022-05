Toptransfer komt dichterbij: ‘Deal tussen Erling Haaland en Manchester City, deze week nog bevestiging’

Er lijkt binnenkort een einde te komen aan de speculaties rond de transfer van Erling Haaland (21). Het is de Engelse topclub Manchester City die de Noorse topspits heeft kunnen overtuigen. Volgens Duitse en Engelse media is de transfer “een done deal” en komt er deze week nog bevestiging.

Ondertussen is Erling Haaland al enkele jaren een sensatie in het Europese topvoetbal. We leerden hem kennen toen hij in het najaar van 2019 met RB Salzburg drie keer scoorde tegen Racing Genk in de groepsfase van de Champions League. De toen 18-jarige Haaland verbaasde heel Europa en maakte in de winter van 2020 al een toptransfer naar Dortmund.

Bij de Duitsers had hij geen tijd nodig om zich aan te passen aan het niveau van de Bundesliga. Hij scoorde en bleef maar scoren. Intussen zit het Noorse fenomeen aan 85 goals in 88 wedstrijden voor Dortmund. Gemiddeld om de 83 minuten maakt hij een doelpunt voor Die Borussen.

© ISOPIX

Het contract van Haaland in Duitsland loopt nog tot juni 2024, maar er staat een clausule in waardoor hij voor ongeveer 75 miljoen euro kan worden weggekocht. Haaland en zijn entourage vinden dat de tijd nu rijp is om de stap te zetten naar een absolute topclub.

Bayern München bevestigde dat zij Haaland niet zullen halen, voor Real Madrid is Kylian Mbappé de topprioriteit. Manchester City heeft zijn zinnen vol op Haaland gezet. Volgens Engelse en Duitse media heeft Haaland sinds vorige maand al een persoonlijk akkoord met The Citizens en gaf de spits zijn akkoord voor een transfer. Volgens het doorgaans goed geïnformeerde The Athletic zal Dortmund er in de loop van deze week voor zorgen dat City de afkoopclausule in het contract van Haaland kan lichten.

Als alles effectief rond komt, krijgt Kevin De Bruyne er een gedroomde ploegmaat bij. De ploeg van City is een geoliede machine, maar heeft sinds het vertrek van Sergio Agüero eigenlijk geen alternatief binnengehaald in de spits. De Braziliaan Gabriel Jesus speelt meestal als zwervende spits, Haaland is een volledig ander type.