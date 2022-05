Belangrijke brug spoelt weg nadat gletsjermeer barst door hittegolf

Het is al dagen snikheet in Pakistan en delen van India. De temperaturen bereiken er de grens van wat het menselijk lichaam aankan, maar ook de natuur kraakt onder de aanhoudende hitte. In het noorden van Pakistan smelt de Shispergletsjer aan een versneld tempo door de hittegolf waardoor het meer dat bij de ijsschots ontstond uit zijn voegen barst. Dat leidde zaterdag tot verwoestende overstromingen. In Hassanabad werd de brug die het Zuid-Aziatische land met China verbindt, verwoest door duizenden liters water. De lokale overheid had zijn voorzorgen genomen, waardoor de brug afgesloten was en er geen gewonden vielen toen het bouwwerk werd weggespoeld.