CD&V-kopstuk Hilde Crevits wil dat discussies intern blijven: “In café waar ruzie wordt gemaakt, komen geen nieuwe klanten”

Na de slechte peiling van vorige vrijdag, waar CD&V met 8,7 procent als kleinste Vlaamse partij uitkwam, kondigde voorzitter Joachim Coens vervroegde voorzittersverkiezingen aan. Hijzelf zal geen kandidaat meer zijn. Staatssecretaris Mahdi maakte zaterdag bekend dat hij wel kandidaat is. Hij kreeg intussen al steun van bijvoorbeeld vicepremier Vincent Van Peteghem en bij monde van Eric Van Rompuy van de CD&V-senioren.

LEES OOK. Er moest ingegrepen worden: alle CD&V-ogen zijn gericht op één man nadat Joachim Coens de handdoek gooit (+)

Ook een zoon van Joachim Coens liet in de loop van het weekend van zich horen. De verantwoordelijkheid voor een peiling kan je niet op één persoon afschuiven, stelde Felix Coens. “Terwijl de partij al jaren achteruitgaat, denken sommigen dat na zelfs meer dan tien jaar lang de hoogste postjes te bekleden, de ondergang van de partij te wijten is aan een voorzitter die zijn termijn niet eens uit kon doen”, klonk het veelzeggend.

Crevits: “Dit verlies is een collectief verlies”

“Succes heeft vele vaders en moeders, maar dat geldt ook voor verlies”, stelde Vlaams viceminister-president Crevits maandagochtend op Radio 1. “Dit verlies is een collectief verlies.” Ze hoopt dat Mahdi hele brede steun zal krijgen bij de voorzittersverkiezingen en dan moet aan de toekomst worden geschreven en kan worden bekeken of de ploeg die op het veld staat, goed zit, of dat er aanpassingen nodig zijn.

LEES OOK. Sammy Mahdi werpt zich meteen op als kandidaat-voorzitter bij CD&V: “Als ik het word, komt de kwestie-Beke op mijn bord” (+)

Voor Crevits moet de partij vanaf nu ook eensgezind naar buiten treden. Ze doelt daarmee op anonieme commentaren van partijgenoten in kranten. “Een team kan pas scoren als alle neuzen in dezelfde richting staan. Op dat vlak is er zeker werk aan de winkel”, aldus de minister. “Vanaf het ogenblik dat alles wat in de kranten staat over personen gaat en niet meer over hetgene waar je dagelijks mee bezig bent, dan voel je dat het grondig moet veranderen.”

LEES OOK. CD&V-stoelendans stopt niet bij Coens: wie zal er nog de hand in eigen boezem moeten steken? (+)