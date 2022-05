Postergirl van de republikeinen Michelle O’Neill wint verkiezingen in Noord-Ierland, maar het nieuwe gezicht van Sinn Féin heeft toch wat van het oude

Michelle O’Neill heeft haar plaats in de geschiedenisboekjes veroverd met haar verkiezingsoverwinning voor Sinn Féin in Noord-Ierland. Voor het eerst wordt de links-nationalistische partij, die ijvert voor een vereniging tussen Noord-Ierland en de Ierse Republiek, de grootste in Noord-Ierland. Volgens de regels wordt O’Neill als kandidaat van de grootste partij automatisch premier, als er tenminste een regering komt. Want bij een groot deel van de Noord-Ierse bevolking zorgt haar verkiezing voor controverse.