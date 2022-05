Tegen eind dit jaar zowat alle gokreclame verbieden in ons land. Dat is het plan van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). “Want het is de spuigaten uitgelopen”, zo luidt het. Maar is gokken dan zo’n probleem in ons land? Geldt het verbod ook voor de Nationale Loterij? En wat vinden experts ervan?