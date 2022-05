Zelenski: “Oekraïne laat Rusland overwinning op nazisme zich niet toe-eigenen”

“We zijn trots op onze voorouders die, met andere volkeren in de coalitie tegen Hitler, het nazisme hebben overwonnen. We zullen niemand toelaten deze overwinning te annexeren, zich die toe te eigenen”, aldus Zelenski in een videoboodschap, waarin hij te zien is in het centrum van de hoofdstad Kiev.

“Onze vijand droomde ervan dat we zouden afzien van het feest van 9 mei en van de overwinning van de nazi’s, opdat het woord denazificatie een kans zou hebben”, zei Zelenski nog. Oekraïne denazificeren is het voornaamste motief dat Russisch president Vladimir Poetin had gegeven, om de invasie in Oekraïne te rechtvaardigen.

“Miljoenen Oekraïners hebben gevochten tegen het nazisme (...), hebben de nazi’s verjaagd uit Loehansk, Donetsk, hebben Cherson, Melitopol, Berdjansk bevrijd van de bezetters, hebben de nazi’s verjaagd uit Jalta, Simferopol, Kertsj en de Krim, hebben Marioepol bevrijd van de nazi’s”, zei hij nog.

“Dagen van de Overwinning”

De steden die hij opsomde, liggen in het oosten en zuiden van Oekraïne en zijn momenteel bezet door Russische troepen of liggen op de Krim. Dat Oekraïense schiereiland is in 2014 door Rusland geannexeerd. “Ze hebben nazi’s verjaagd uit heel Oekraïne, maar de steden die ik heb genoemd, inspireren ons vooral, geven ons de hoop dat we de bezetters van ons grondgebied zullen verjagen.”

“Op de Dag van de Overwinning vechten we voor een nieuwe overwinning”, zei hij. “De weg ernaartoe is moeilijk, maar we twijfelen er niet aan dat we zullen winnen”, klonk het nog. “We hebben destijds gewonnen, we zullen nu zegevieren.”

Zelenski beloofde dat het Moskou net zo zal vergaan zoals met het Hitler-regime. “En binnenkort zullen we in Oekraïne twee ‘Dagen van de Overwinning’ hebben”, zei hij. (jvh)