Broer blijft met veel vragen achter nadat kasteelheer (63) dood wordt aangetroffen naast ree: “Hij had mij beter gebeld om te helpen”

Patrick Geelhand de Merxem (63) enkele maanden geleden in zijn landhuis in Heuvelland. — © BFR en PTB

Heuvelland/Ieper

Jagen was de grote passie van jonkheer Patrick Geelhand de Merxem, die zondag levenloos gevonden werd op een flank van de Heuvellandse Kemmelberg. Volgens zijn broer en buur Jean-Pierre ging hij er vaak jagen, maar dit keer ging er iets fout. “Hij was in goede conditie, maar hij had mij beter gebeld om te helpen.” Het parket voert een onderzoek naar de omstandigheden van zijn dood.