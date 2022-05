President Biden wil miljoenen Amerikaanse gezinnen goedkoop internet geven: “Geen luxe maar een noodzaak”

In de Verenigde Staten loopt al langer een overheidsprogramma voor betaalbare internetaansluitingen. Binnen het Affordable Connectivity Program kunnen huishoudens met een laag inkomen een beroep doen op maximaal 30 dollar per maand voor internet. De snelheid van de internetverbinding van deze gezinnen zal nu opgetrokken worden, en de korting op de factuur blijft dezelfde. De twintig aanbieders zouden 80 procent van de Amerikaanse bevolking bestrijken.

Ruim 11,5 miljoen gezinnen hebben al een aanvraag gedaan voor deze subsidie, maar volgens Washington hebben 48 miljoen huishoudens er recht op.

Vanuit het Witte Huis is verder te horen dat een lagere levensduurte voor gezinnen een van de prioriteiten is van Biden. De Verenigde Staten hebben te kampen met een hoge inflatie die de regering-Biden in de aanloop naar de congresverkiezingen in november steeds meer onder druk zet.

Verwacht wordt dat de toezeggingen van de providers maandag bekendgemaakt worden door Biden, tijdens een persmoment samen met de toplui van de grote telecombedrijven.