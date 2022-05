Vier Vlaams-Brabantse gemeentes onderzoeken mogelijke fusie

Al in 2020 kwamen de eerste ideeën rond een mogelijke fusie in de regio. In het najaar van 2020 ondertekenden de twee burgemeesters van Bekkevoort en Tielt-Winge een intentieverklaring om te fuseren. De twee zeiden toen de eventuele fusie “op een ordentelijke manier” te willen organiseren, en dus werd een studiebureau aangesteld die de praktische kant ervan zal analyseren. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de financiële balans van elke gemeente, hoe het personeelsbeleid in elkaar zit, welke klemtonen er gelegd worden op het vlak van mobiliteit, cultuur, enzovoort.

Dinsdag trekt het bureau naar het schepencollege en de administratieve diensten van Tielt-Winge, in de komende weken ook naar Bekkevoort. Burgemeester Rudi Beeken (Open VLD) van Tielt-Winge is alvast een grote voorstander van een fusie. “Wij zijn een landelijke gemeente, Bekkevoort heeft een gelijkaardig profiel”, stelt Beeken. “We werken ook al veel samen met Bekkevoort, bijvoorbeeld in de politiezone.”

Ook Hans Vandenberg (CD&V), burgemeester van Bekkevoort, laat weten “met een objectieve en open blik” naar de fusie te kijken. “De kans bestaat dat er in de volgende legislatuur verplichte fusies opgelegd worden vanuit de Vlaamse overheid. Het is beter dat nu al te onderzoeken, zodat we de burgers duidelijk kunnen informeren, en eventueel raadplegen via een referendum.”

Bedoeling is om in september de plannen voor te leggen op de verschillende gemeenteraden. Daarna zou er een definitief antwoord moeten komen op de vraag of de fusie effectief doorgaat.