Penalty of niet? PSV-coach woedend op scheidsrechters na beslissende penalty in minuut 95: “Hij weet niet wat hands is”

PSV-coach Roger Schmidt nam in zijn interview bij ESPN na de wedstrijd geen blad voor de mond. “Contact met de scheidsrechter? Nee, maar dat is ook niet nodig, denk ik. In het moderne voetbal zijn er zes scheidsrechters en ze zijn niet in staat om in de laatste seconden van een erg bepalende wedstrijd een juiste beslissing te nemen. Het is ongelooflijk voor mij.”

De Duitser spreekt ook over eerdere fases, in de topper tegen Ajax. “Als je die punten optelt, dan staan wij nu eerste en Ajax tweede. Fouten gebeuren, dat is normaal in het voetbal. Maar als er een VAR is en je maakt er geen gebruik van om te checken of je juist bent … Het oordeel van de VAR was totaal fout. Ik denk dat hij niet weet wat een handsbal is. Mocht er geen VAR zijn oké, maar nu is die er wel. Als je zo’n beslissing in de laatste seconde van een beslissende wedstrijd om het kampioenschap niet gaat checken … Ik kan dat niet begrijpen.”

PSV kon op twee punten naderen van Ajax, maar blijft nu op vier punten van de leider met nog twee wedstrijden op het programma. Ajax kan de titel al ruiken. Woensdag kunnen de Amsterdammers het in eigen huis afmaken tegen Heerenveen.

Was dit hands of niet? Oordeel zelf:

