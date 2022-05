Welke toekomst is nog mogelijk voor de Belgische profvoetbalclubs? Dat is de vraag die CEO van de Pro League Lorin Parys krijgt van de clubleiders nu minister Van Quickenborne alle gokreclames wil weren. Zij voelen zich geviseerd nadat voor de tweede keer in een jaar tijd aan hun geld wordt gezeten. Maar hoeveel gaat dit hen nu precies kosten? En hoe dramatisch is dit nieuws nu echt?