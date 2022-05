Opnieuw menselijke resten gevonden in stuwmeer met historisch laag waterpeil in Las Vegas

In Lake Mead, een stuwmeer ten oosten van Las Vegas, zijn afgelopen weekend opnieuw menselijke resten gevonden. Eerder werd al een lijk in een olievat ontdekt. Het waterpeil in het meer staat historisch laag, waardoor allerlei zaken die de afgelopen decennia door het water verzwolgen werden tevoorschijn komen.

Na het lijk in het olievat verwachtte de politie dat er meer menselijke resten tevoorschijn zouden komen uit het opdrogende meer. In Amerikaanse media worden de lugubere vondsten gelinkt aan de maffia, die in de jaren tachtig actief was in de casinowereld in Las Vegas. De gokstad ligt op een half uurtje rijden van het meer.

De politie vermoedt dat het lijk in het olievat om het leven gekomen is door een geweerschot. Aan de kleding van de persoon te zien, denkt de politie dat de moord ergens eind jaren 70, begin jaren 80 gepleegd is. Onderzoek naar de herkomst van het lijk kan volgens de lokale politie jaren duren. “In die tijd was er nog geen DNA-databank, dus onze zoektocht begint vanaf nul”, laat een politiewoordvoerder weten aan lokale media.

Het westen van de Verenigde Staten kampt met extreme droogte, waardoor de waterstand in Lake Mead op het laagste punt staat sinds het stuwmeer in de jaren 30 werd aangelegd. Het waterpeil in het reservoir daalt al zeker twintig jaar, onder meer door opwarming van het klimaat, minder sneeuwval in het noorden van de Verenigde Staten en natuurlijke afvloeiing. Veertig jaar geleden zou de huidige kustlijn van het meer zo’n 30 meter onder water hebben gestaan.

Het waterpeil van Lake Mead is de voorbije jaren dramatisch gedaald — © Reuters

Lake Mead levert water aan 25 miljoen mensen in de Amerikaanse staten Californië, Arizona, Nevada en zelfs buurland Mexico. Het is ook een belangrijk reservoir voor irrigatie van miljoen hectare landbouwgrond.